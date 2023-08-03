بلاغ للنائب العام ضد القائمين على صفحة "فيس بوك" تسئ للفنانين بينهم أحمد زكى

كتب أحمد الجعفرى

تقدمت نقابة المهن التمثيلية ببلاغ للنائب العام ضد القائمين على إحدى صفحات عبر موقه "فيس بوك"، لاتهامهم بنشر العديد من الأخبار الكاذبة، ومقاطع الفيديو المسيئة لعدد كبير من الفنانين، وكذا نشر صور مسيئة لهم.

وجاء فى البلاغ الذى حرره شعبان سعيد المحامى بالنقض والمستشار القانوني للنقابة، وكيلًا عن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن القائمين على الصفحة يهدفون من وراء تلك المنشورات تحقيق أرباح عن طريق زيادة عدد المتابعين على تلك الصفحة سالفة الذكر.

وتابع البلاغ، أن القائمين على الصفحة نشروا مقاطع فيديو مسيئة لعدد من الفنانين من بينهم الفنان الراحل نور الشريف والفنان الراحل أحمد زكي، والفنانة إلهام شاهين والفنانة مني زكي.

كما تبين قيام القائمين على الصفحة بنشر مقاطع مرئية لفنانين بشكل دورى، والقيام بتقليد أصواتهم من خلال برنامج الذكاء الأصطناعي، وهو الأمر الذى يعد تعمد الإساءة للفنانين.

وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقيق مع القائمين على الصفحة، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية، وإغلاق الصفحة.