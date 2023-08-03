بريطانيا تحدث سجل المخاطر بـ89 تهديدا جديدا .. منها بوتين و"فيروس قاتل"

كتبت نهال أبو السعود

قام مكتب مجلس الوزراء فى المملكة المتحدة بتحديث سجل المخاطر الوطنية لمساعدة الجمهور على الاستعداد لسيناريوهات أسوأ حالة يمكن ان تضرب البلاد، وجاء الوباء المستقبلى وقدرة روسيا على تعطيل إمدادات الطاقة العالمية والطقس القاسى على رأس القائمة من بين 89 تهديد آخر.

تشمل التهديدات الأخرى الاستخدام الخبيث للطائرات بدون طيار لتعطيل النقل وأجزاء أساسية أخرى من البنية التحتية، والاضطراب المحتمل لكابلات الاتصالات السلكية واللاسلكية عبر المحيط الأطلسى التى تُستخدم للإنترنت والاتصالات.

تم تقييم شدة كل خطر من خلال الأخذ فى الاعتبار عوامل مثل عدد القتلى والتكلفة المالية، فى حين تم استخدام نمذجة البيانات واسعة النطاق وتحليل الخبراء لتحديد احتمالية كل خطر.

يقيس السجل احتمالية وقوع حدث ما، مع أعلى درجة بنسبة تزيد عن 25% ، ولكنه يقول أن هذا يرجع إلى أن "جميع المخاطر" التى تم اعتبارها "تعتبر أحداثًا ذات احتمالية منخفضة نسبيًا".

وتتراوح فرصة حدوث جائحة أخرى الآن بين 5% و 25% وستكون "كارثية" بالنسبة للمملكة المتحدة، وفقًا لأحدث التحليلات، بينما تتراوح الأحداث المناخية مثل موجات الحر والعواصف من "كبيرة" إلى "معتدلة"، مع احتمال بين 1% و 25%.

وفي حديثه إلى سكاي نيوز ، قال نائب رئيس الوزراء أوليفر دودن: "إن واجب الحكومة الأول هو الحفاظ على سلامة الناس. وأعتقد أن أحد الأشياء التي يمكننا القيام بها للمساعدة في الحفاظ على سلامة الناس هو تحديد مجموعة المخاطر التي تواجه البلاد"

في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا ، تم أيضًا إدراج التهديد المحتمل بتعطيل إمدادات الطاقة العالمية في قائمة عام 2023 - لكن احتمالية وتأثيره منخفضان نسبيًا بين 0.2% و 1%

كما يقيم السجل احتمال اغتيال شخصية عامة ، وهو ما يقدر بأكثر من 25%، في أكتوبر 2021 ، قتل النائب المحافظ السير ديفيد أميس أثناء إجراء عملية جراحية في دائرته الانتخابية ، مما أثار جدلاً حول أمن النواب.

قال دودن: "هذا هو التقييم الأكثر شمولاً للمخاطر الذي نشرناه حتى الآن ، حتى تتمكن الحكومة وشركاؤنا من وضع خطط قوية والاستعداد لأي شيء وأحد تلك المخاطر المتزايدة هو أمن الطاقة"

وقال نائب مستشار الأمن القومي مات كولينز: "إن الفهم الشامل للمخاطر التي نواجها أمر بالغ الأهمية للحفاظ على المملكة المتحدة آمنة"