وأفاد بيان للمركز -أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، بأنه تم تسجيل انطلاق عمود الرماد البركاني اليوم على ارتفاع حوالي 3 كم فوق مستوى البحر.

ويقع البركان على الطرف الشمالي لجزيرة باراموشير في جزر الكوريل، وهو من البراكين النشطة في هذه المنطقة.. وفي 19 يوليو الماضي تم تسجيل ثوران البركان المذكور ترافق بإطلاق الدخان والرماد على ارتفاع 4 كم.



