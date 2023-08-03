بالأماكن.. تعرف على مواعيد انقطاع الكهرباء فى منطقة كرداسة بالجيزة

كتبت - مرام محمد

يرصد "اليوم السابع" خريطة قطع الكهرباء عن منطقة كراسة بمحافظة الجيزة، وذلك وفقا لجدول تخفيف الأحمال الذي أعلنه مجلس الوزراء بحد أقصى ساعة في 24 محافظة لخفض الضغط على الشبكة في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 12 ظهرا الساعة 1 مساءً

-أبو رواش الشرقية.

-شارع السوق.

-منطقة الجنيدي.

-الشارع السياحي.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 1 ظهرا الساعة 2 مساءً

-منطقة عملية المياه.

-منطقة الموقف.

-كوبري الشعبوط.

-منطقة نصر طلبة.

-منطقة عبده رشوان.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 2 ظهرا الساعة 3 مساءً

-آخر شارع الرشاح امتداد شارع ناهيا.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 3 ظهرا الساعة 4 مساءً

-ش النادي بناهيا.

-محور 26 يوليو.

-الصليبة.

-عزب بكفر حكيم.

-أبو رواش الغربية.

-العمدة بكومبرة.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 10 ظهرا الساعة 11 مساءً

-آخر شارع ناهيا.

وبدأت محافظة الجيزة مع تنفيذ تكليفات الدولة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة القطاعات، للحفاظ على قيم استهلاك متوازنة على مدار اليوم وتوجيه الحملات للتأكد من سريان القرارات والتزام المنشآت بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وناشد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مواطنى المحافظة بالالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن خفض استهلاك الكهرباء بالمنازل والمحال خاصة فى أوقات الذروة، شاكراً لهم دورهم الإيجابى فى إنجاح خطة الدولة لتخفيف الأحمال والتي من شأنها سرعة الانتهاء من تطبيق الإجراءات المتخذة في هذا الشأن وعودة الأوضاع إلى صورتها الطبيعية.