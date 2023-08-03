انقطاع المياه عن مدينة ناصر وبعض قرى الواسطى فى بنى سويف مساء اليوم

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن مدينة ناصر بالكامل ومجلس قروى الميمون بمركز الواسطي، اليوم الخميس الساعة 11 مساء وحتى 11 صباح الجمعة لمدة 12ساعة، وذلك لاستكمال أعمال إصلاح علي خط 80 ملي جي أر خط طرد محطة مياه أشمنت بمركز ناصر الأمر الذى يتطلب إيقاف المحطة.

وحسب بيان لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، تعرب الشركة عن اعتذارها عن قطع وضعف المياه خلال الفترة المذكورة، وتناشد المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى فى هذا الشأن.