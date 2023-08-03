محافظ بنى سويف يتابع ختام امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على سير أعمال امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية، والتى اختتمت "اليوم " بمادة العلوم ، وجرى عقدها على مدار أسبوع بداية من السبت الماضي ، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان أكثر من 16 ألف طالبًا وطالبة أمام 114 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة .

جاء ذلك خلال تواصل محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التعليم مع المحافظ "الدكتور محمد هاني غنيم"، حيث أشار وكيل الوزارة إلى متابعته لختام أعمال امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية، مؤكداً بأن الطلاب انتظموا في مقار اللجان وأدوا الامتحان بشكل جيد ومنضبط دون حدوث أي مشكلات.

وأضاف وكيل الوزارة أن أعمال تقدير الدرجات ، تتم أولاً بأول بالتزامن مع أداء الطلاب الامتحان، فى جميع المواد في القطاعين " أ ، ب"، حيث يشمل القطاع " أ"إدارات ( بني سويف ، ببا ، اهناسيا ) ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية والقطاع "ب"، ويضم إدارات ( الواسطى ، ناصر ، سمسطا،الفشن ) ومقره مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بإجمالي 16 ألف 688 طالبا وطالبة.