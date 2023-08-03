النيابة تتسلم تقرير الطب الشرعى فى واقعة مقتل شاب على يد عاطل بمشاجرة بالطالبية

كتب أحمد إسماعيل

تسلمت النيابة العامة بالجيزة تقرير الطب الشرعي المبدئي في واقعة مقتل شاب على يد عاطل في مشاجرة بينهم بسبب خلافات مالية تمهيدا لإصدار قرار بإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية.

وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهم وطلبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان أسباب وملابسات الحادث.

وكانت قد كلفت النيابة العامة الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل شاب نتيجة خلافات بينهما، حيث اعتدى عليه خلال مشاجرة بالطالبية، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه وإصابته برأسه، حيث انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن مشاجرة نشبت بين شخصين، مما أسفر عن مصرع أحدهما، نتيجة الاعتداء عليه وإصابته برأسه.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.