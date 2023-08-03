المفوضية الأوروبية توافق على خطة دعم صناعة السيارات الكهربائية في فرنسا‎

كتبت: هناء أبو العز

وافقت المفوضية الأوروبية ، اليوم الخميس، بموجب قوانين مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة، على خطة فرنسية بقيمة 1.5 مليار يورو لدعم تقنيات "ProLogium" في البحث والتطوير لجيل جديد من بطاريات السيارات الكهربائية.

وذكرت المفوضية - في بيان، نشرته عبر موقعها الرسمي - أن هذا الإجراء سيساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للصفقة الأوروبية الخضراء واستراتيجية تعزيز صناعة البطاريات داخل الاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان أن فرنسا أخطرت المفوضية بخطتها لدعم مشروع "بروميثيوس" للبحث والتطوير "R&D" في صناعة بطاريات الحالة الصلبة "SSB" للمركبات الكهربائية، مشيرا إلى أن تقنية "SSB" مادة إلكتروليت صلبة بدلاً من السائل تستخدم لتطوير بطاريات ذات كثافة طاقة أعلى وتكون أكثر أمانًا للمستهلكين من بطاريات الليثيوم أيون التقليدية.

وبموجب هذا الإجراء، ستتخذ المساعدة شكل منحة مباشرة تصل إلى 1.5 مليار يورو تغطي مشروع البحث والتطوير حتى نهاية عام 2029.