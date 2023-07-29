اليوم السابع
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أكرم القصاص
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فى إطار خطة التعافى..

المفوضية الأوروبية تؤيد طلب إيطاليا بصرف الدفعة الثالثة من مستحقاتها

السبت، 29 يوليو 2023 06:00 ص
المفوضية الأوروبية تؤيد طلب إيطاليا بصرف الدفعة الثالثة من مستحقاتها الإتحاد الأوروبى - أرشيفية
أ ش أ

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أقرت المفوضية الأوروبية، الجمعة، تقييمًا أوليًا إيجابيًا لـ 54 معلمًا وأهدافًا مرتبطة ولازمة للموافقة على طلب إيطاليا بصرف الدفعة الثالثة من مستحقاتها في إطار خطة التعافي والمرونة الاقتصادية (RRF)، الأداة الرئيسية في برنامج "الجيل القادم" التابع للاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة.
 
وذكرت المفوضية - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن إيطاليا قدمت إلى المفوضية، في 30 ديسمبر 2022، طلب سداد ثالث بناءً على المعالم والأهداف المحددة في قرار المجلس التنفيذي. وبعد تقييم الأدلة التي قدمتها السلطات الإيطالية، أكدت المفوضية أن 39 معلمًا و 15 هدفًا قد تم الوفاء بها بشكل مُرضٍ، وهو ما يستوجب صرف 519.5 مليون يورو في شكل قروض.
 
وأضاف البيان أن المعالم والأهداف، البالغ عددها 54، والتي تم تحقيقها من قبل الحكومة الإيطالية بشكل مُرض تظهر تقدمًا كبيرًا في تنفيذ خطة الانتعاش والقدرة على الصمود في إيطاليا. وهي تغطي إصلاحات تحويلية واسعة النطاق في مجالات قانون المنافسة ونظام العدالة والإدارة العامة والضريبية، وكذلك في التعليم وسوق العمل ونظام الرعاية الصحية. في حين يغطي طلب الدفع أيضًا الاستثمارات لتعزيز التحول الرقمي والأخضر وتحسين الدعم للبحث والابتكار والتعليم.
 
وتابع البيان أن إيطاليا طلبت إجراء تعديلات مستهدفة على التدابير المدرجة في خطتها بموجب طلب السداد الرابع. وقد تم اعتماد التقييم الإيجابي للمفوضية لهذا الطلب صباح اليوم، حيث تتعلق التغييرات المستهدفة بالتدابير المتعلقة بتسريع تدخلات كفاءة الطاقة وإعطاء الأولوية لها في إطار ما يسمى بـ Superbonus، وتوسيع وتطوير مرافق رعاية الأطفال وتطوير صناعة الفضاء وصناعة السينما والنقل المستدام وتعزيز وتخضير قطاع السكك الحديدية ودعم أنشطة البحث والتطوير في القطاع الصناعي والدعم المالي للمؤسسات التي تقودها النساء وتعزيز القطاع غير الربحي في المناطق الجنوبية، بما في ذلك لأغراض التعليم والتدريب.

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