المصرية للاتصالات تعلن عن القوائم المالية للنصف الأول من 2023 يوم الإثنين

كتبت هبة السيد

قالت الشركة المصرية، إنها ستعلن عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة لها عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية، وذلك يوم الإثنين الموافق 14 أغسطس، قبل بدء جلسة التداول بكل من البورصة المصرية وبورصة لندن.

وحققت الشركة المصرية للاتصالات إيرادات مجمعة بلغت 14 مليار جنيه محققًا نموًا قدره 48% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعًا بالزيادة في إيرادات جميع وحدات الأعمال وخاصة وحدات أعمال الجملة والتي ساهمت بنسبة 70% من إجمالي النمو، مدعومة بالنمو في إيرادات البنية التحتية بنسبة 86% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وكذلك النمو في إيرادات الخدمات المقدمة بالدولار.

وقفز صافي الربح بعد الضرائب ليصل إلى 4.1 مليار جنيه محققا نموًا بنسبة 144% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بفضل الهوامش المتميزة وزيادة إيرادات الاستثمار، الأمر الذي حد من الزيادة في تكاليف الإهلاك والاستهلاك والمصروفات التمويلية.

بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 1.3 مليار جنيه بنسبة 9% من إجمالي الإيرادات بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 6.1 مليار جنيه بنسبة نفقات رأسمالية إلى المبيعات تصل إلى 43% وبعد استبعاد أثر سداد آخر دفعات الترددات الجديدة تصل النسبة إلى 28%.