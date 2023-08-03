المشدد 5 سنوات لصاحبة شركة خدمات سياحية لاتهامها فى قضية هجرة غير شرعية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار هانى كمال غبريال رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار شريف بركات، والمستشار محمد عبد المقصود قنطوش، وسكرتير محكمة الجنايات أحمد السيد، بإجماع الآراء بمعاقبة المتهمة " أ.س.م" بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريهما مبلغ مالى 200 ألف جنيه، عما أسند إليها، وألزمتها بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المحررات والمضبوطات فى اتهامها فى الهجرة الغير شرعية.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 579 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة المنشية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار بقيام المتهمة بالاشتراك فى قضية هجرة غير شرعية.

كشفت التحقيقات، إلى أن المتهمة " أ.س.م" صاحبة شركة خدمات سياحية، بالاشتراك مع آخرين تمت محاكمتهم، بتشكيل وتأسيس وإدارة مجموعة إجرامية، لاستقطاب راغبى السفر والاتفاق على تدبير وسيلة انتقالهم خارج البلاد بمقابل مادى، يقسم فيما بينهم، واتفقوا على تزوير مستندات راغبى السفر منسوب صدورها لجهات ومؤسسات ومصالح حكومية بغرض تقديمها الى السفارات الأجنبية، وتقوم المتهمة بدورها بتسليمها لإحدى المتهمات لتقديمها الى أحدى السفارات، وكذلك تتسلم المتهمة جزء من المبالغ المالية لسداد جزء من تكاليف تدابير الانتقال واصطناع الأختام منسوبة لبعض الشركات واستخدمها فى الأوراق الخاصة براغبى السفر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التى قررت إحالتها الى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهمة.