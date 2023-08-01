المشدد 10 سنوات لعاطل شرع في قتل نجار بسبب خلافات بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة السابعة، بمعاقبة المتهم " ص.خ.ص" بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا، عما أسند إليه والزمتة بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالشروع في قتل المجني عليه " إ.م.ا".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 27909 جنايات قسم شرطة الرمل ثان ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان يفيد ،بقيام المتهم بالتعدي علي المجني عليه بسلاح أبيض، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان ، أنه علي اثر خلافات سابقة بين المتهم " ص.خ.ص" عاطل، وبين شقيق المجني عليه " إ.م.ا" نجار، بيت المتهم النيه وعقد العزم علي قتله وكمن له حال مرور المجني عليه بالطريق العام بمحل الواقعة، وما أن ابصره حتي توجه آلية المتهم وأخرج سلاح أبيض مطوة وطعنه بمنطقة البطن، محدثا إصابته قاصدا من ذلك إزهاق روحه، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وثبت من تقرير الطب الشرعي، بأن إصابة المجني عليه، طعنية بمنطقة البطن، وأنها قد حدثت من التعدي عليه طعنا، باستخدام جسم صلب ذو حافة حادة وطرف مدبب، ويجوز حدوثها وفق التصور الوارد بتاريخ الواقعة، وقررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.





