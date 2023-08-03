اليوم السابع
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الكشف على 610 حالات فى قافلة طبية لجامعة جنوب الوادى بقفط

الخميس، 03 أغسطس 2023 12:42 م
الكشف على 610 حالات فى قافلة طبية لجامعة جنوب الوادى بقفط قافلة طبية- أرشيفية
قنا صابر سعيد

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قال الدكتور أحمد عكاوى،  رئيس جامعة جنوب الوادى، إن الجامعة نظمت قافلة طبية بشرية إلى مدينة قفط بقنا وذلك فى إطار الدور المجتمعى الذى تقوم به جامعة جنوب الوادى لرفع العبء عن كاهل المواطنين داخل المحيط الإقليمى.

وأشار رئيس الجامعة،  إلى أن القافلة قدمت خدماتها لعدد 610 حالة جاءت كالتالى عدد 200 حالة رمد، و  57 حالة عظام، 39 أنف وأذن وحنجرة، 23 حالة نساء ،  79 حالة أطفال،  150 حالة جلدية، 55 حالة جهاز هضمى، 3 حالات نفسية وعصبية، بالإضافة لبحث عدد 3 حالات من ذوى الاحتياجات الخاصة .


 وأوضح عكاوى، أن متطوعى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى قاموا بعمل توعية بمخاطر الإدمان وطرق العلاج لأهالى القرية.




 


قافلة طبية

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