مصرع شخص وسرقة سيارته فى مدينة المستقبل بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز أبو صوير من جهودهم لكشف لغز العثور على صاحب سيارة ملاكى مصاب بسحجات بالجسم وتوفى عقب وصوله المستشفى وتمت سرقة سيارته الملاكى خلف مقابر المستقبل دائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية.

تلقى اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من نقطة شرطة المجمع الطبي بالإسماعيلية يفيد بوصول يوسف حسن هاشم بالمعاش مصاب بسحجات بالجسم وتوفى عقب وصوله المستشفى.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى وبسؤال شقيقه أكد أن المجنى عليه عقب خروجه على المعاش قام بالعمل على سيارته الملاكى لتوصيل الركاب مشاوير خاصة وسفر.

وأضاف بأنه شقيقه خرج اليوم من منزله بالكيلو 2 وذهب للإسماعيلية بسيارته للعمل عليها فى مشاوير خاصة لتوصيل الركاب.

واستطرد أنه بعد عدة ساعات اتصل عليه أحد الأشخاص ليخبره أن شقيقه تم العثور عليه ملقى على الطريق، وتم نقله إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، ولكنه فارق الحياة فور وصوله بعد أن تمت سرقة سيارته الملاكى.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز أبوصوير من جهودهم لكشف لغز العثور على المجنى والقبض على مرتكبي الواقعة والقبض عليهم واستعادة السيارة المسروقة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وتسليم الجثة لزويها عقب التشريح وتكليف ضباط مباحث مركز أبو صوير بسرعة التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها والوصول إلى مرتكبيها.