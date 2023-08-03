القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج يشهد حفل تخرج الدفعة الحادية عشر بكلية الطب البيطرى

سوهاج - محمود مقبول

شهد الدكتور حسان النعماني القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، الإحتفالية التى نظمتها كلية الطب البيطري لخريجي الدفعة الحادية عشر، والتى أقيمت بمركز المؤتمرات الدولي بالمقر الجديد للجامعة، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، والدكتور أسامة أبو شامة القائم بعمل عميد الكلية، الدكتور خالد عبد اللطيف نقيب الأطباء البيطريين بسوهاج، والدكتور محمد حسني الرشيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب سابقا، وكوكبة من القيادات المجتمعية ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية وأولياء الأمور.

وفى كلمته، رحب الدكتور حسان النعماني، بضيوف الجامعة الكرام وأولياء أمور الخريجين، مقدماً لهم خالص الشكر والتقدير لما قدموه لأبنائهم من مجهود وتضحيات طوال سنوات الدراسة، موجهاً الشكر لإدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس لدعمهم الكامل للطلاب وتوفير الإمكانيات اللازمة لجودة العملية التعليمية، وتخريج أطباء بيطريين على درجة عالية من الكفاءة والخبرة، متمنياً لهم مستقبل باهر ملئ بالنجاحات.

وهنأ الدكتور عبد الناصر يس، خريجي كلية الطب البيطري، وأولياء أمورهم، على نجاحهم ووصولهم لنهاية المرحلة الجامعية، واستعدادهم لبدء مرحلة جديدة من حياتهم العملية، مؤكداً على أن تخصص الطب البيطري من أهم وأبرز التخصصات المتعددة المهن فى سوق العمل، موجهاً الطلاب بمواصلة دراستهم الأكاديمية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم لتأهيل أنفسهم لمواجهة تحديات العصر الحديث، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

ومن جانبه قدم الدكتور خالد سليم، التهاني والتبريكات لأولياء الأمور والخريجين على نجاحهم وتفوقهم، مؤكداً أن نهاية المرحلة الجامعية ليس نهاية المطاف، بل بداية لمرحلة جديدة من الحياة العملية والمجتمعية، مطالباََ الخريجين بضرورة مواصلة الدراسات العليا والتسلح بالمزيد من الخبرات والمهارات اللازمة لسوق العمل.

ومن جهته، هنأ الدكتور أسامة أبو شامة، طلاب الكلية على تفوقهم ووصولهم ليوم الحصاد بعد مجهود وتعب سنوات طويلة، مضيفاً أن الحفل تضمن عدد من الفقرات الفنية والغنائية، وقام الدكتور حسان النعماني بتكريم الطلاب الخريجين والتقاط الصور التذكارية معهم



أعضاء هيئة التدريس واولياء الأمور (1)



أعضاء هيئة التدريس واولياء الأمور (2)



السلام الوطنى



الطلاب بحفل التخرج (1)



الطلاب بحفل التخرج (2)



الطلاب بحفل التخرج (3)



رئيس الجامعة بحفل التخرج (1)



رئيس الجامعة بحفل التخرج (2)



رئيس الجامعة ونائبه بحفل التكريم (1)



رئيس الجامعة ونائبه بحفل التكريم (2)