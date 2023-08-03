الفريق أسامة ربيع: عبور 83 سفينة قناة السويس بحمولات 4.8 مليون طن اليوم

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة سجلت، اليوم الخميس، عبور 83 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.8 مليون طن.

ويبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 42 سفينة بحمولات صافية قدرها 2.1 مليون طن، فيما تعبر 41 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت 2.7 مليون طن.

وأكد رئيس الهيئة على أن الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة تعكس بما لايدع مجالا للشك عدم صحة الأصوات التي شككت في الجدوى الاقتصادية لمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في تحقيق المستهدف منه برفع كفاءة القناة بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية وما ترتب عن ذلك من زيادة متوسط العبور اليومي للسفن العابرة للقناة، مشيرا في هذا الصدد إلى ارتفاع متوسط العبور اليومي بالقناة إلى 72 سفينة خلال العام الميلادي الجاري، وتحقيق القناة لأعلى معدلات عبورها اليومية في مارس الماضي بعبور 107 سفينة.

وشدد الفريق ربيع على أن مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة التي تحظى بدعم ومتابعة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ستظل صمام الأمان للحفاظ على المكانة الرائدة للقناة في المجتمع الملاحي كأسرع وأقصر وأكثر الطرق الملاحية أمانا والوجهة الرئيسية لحركة التجارة العالمية العابرة من الشرق إلى الغرب والعكس.

وأضاف رئيس الهيئة أن قناة السويس تمضي قدما نحو استكمال استراتيجية تطوير المجرى الملاحي من خلال تسريع وتيرة العمل للانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة وفق الجدول الزمني المحدد لما سيكون له من مردود إيجابي على زيادة معدلات الأمان الملاحي في هذا القطاع الهام بنسبة 28% وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة بنحو 6 سفن إضافية.

وتصدرت حركة الملاحة اليوم، من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة MAERSK HANOI بحمولة كلية 160 ألف طن، في رحلتها القادمة من إيطاليا والمتجهة إلى المملكة العربية السعودية، فيما جاءت سفينة الحاويات MURCIA MAERSK التي ترفع علم الدنمارك على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية قدرها 222 ألف طن في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى المغرب.

وسجلت حركة الملاحة بالقناة، اليوم الخميس، عبور أنواع مختلفة من السفن العملاقة حيث تعبر 16 سفينة حاويات و 22 سفينة صب، بالإضافة إلى عبور 16 ناقلة، و 7 سفن كيماويات، و22 سفينة من الأنواع المختلفة تتنوع مابين سفن متعددة الأغراض وسفن بضائع عامة وسفن دحرجة وغيرها.