وزير النقل: المعدات المستخدمة فى تطوير الموانئ كانت تعمل فى حفر قناة السويس الجديدة

كتب سيد الخلفاوى

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل ، أن الوزارة لم تستورد معدة جديدة لتطوير الموانئ وكل المعدات مصرية وتم استخدامها فى حفر قناة السويس الجديدة، مشيرا إلى أن كل الأعمال مصرية تنفذها شركات مصرية كما أن لدينا كراكات مصرية.

وأضاف وزير النقل، ان كل مشروعات التطوير بالموانئ تتم بأموال مصرية ويتم التعاقد مع المستثمر لتشغيل المحطات بالموانئ ويتم تنفيذ الخدمات اللوجيستية بالموانئ، منها صيانة السفن وتزويدها بالوقود والمياه والطعام، وايضا تفريق المخلفات منها وكل هذة شركات جديدة.

وأوضح أن حجم التجارة المصرية 160 مليون طن وفى 2030 نستهدف الوصول لـ400 مليون طن، خاصة أنه أصبح لدينا ضعف مساحات الأرصفة، وفى تجارة ترانزيت، نستهد 20 مليون حاوية فى السنة.

يذكر أن وزارة النقل سلمت منذ أيام محطة الحاويات بميناء السخنة، ( محطة حاويات "هاتشيسون) ، ويبلغ طولها 2600 م ومساحتها الإجمالية 1.6 مليون م٢ والطاقة الاستيعابية لها 3.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا، و ستسمح المحطة باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر، والتي سيتم تسليمها إلى تحالف (هاتشيسون- COSCO-CMA) وفقا لعقد الالتزام الموقع لمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة والذي يأتي تنفيذه إلى جانب تنفيذ مشروع إنشاء البني الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة في إطار توجيهات الرئيس بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة - الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط مع تحالف (هاتشيسون- COSCO - CMA- MSC) والذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، ويوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.