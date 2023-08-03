العراق وإستونيا يبحثان العلاقات المشتركة

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بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، خلال استقباله وزير الدفاع في جمهورية إستونيا، هانو بيفكور، التعاون في مجالات الأمن السيبراني والحوكمة الإلكترونية.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان أوردته قناة السومرية، أن الأخير "استقبل وزير الدفاع في جمهورية إستونيا، هانو بيفكور، والوفد المرافق له، إذ شهد اللقاء التباحث في علاقات الصداقة بين العراق وإستونيا ومجالات تطويرها، فضلاً عن استعراض مشاركة إستونيا ضمن التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب".



وشدد الجانبان على "أهمية تنمية الشراكة الاقتصادية الثنائية، وتوسعة التعاون في مجالات الأمن السيبراني والحوكمة الإلكترونية".



وأكد السوداني، خلال اللقاء، "سعي الحكومة إلى ترتيب العلاقات مع التحالف، في إطار مكافحة الإرهاب، بما يتلاءم مع مرحلة ما بعد الحرب على عصابات داعش"، مشددا على "ضرورة مواجهة الخطاب المروّج والمحرّض على العنف والإرهاب، والمحفّز للكراهية بين الشعوب".