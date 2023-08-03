الزراعة تتابع منظومة صرف وحوكمة الأسمدة فى محافظة الدقهلية

كتبت أسماء نصار

زار المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى محافظة الدقهلية لمتابعة الأسمدة الواردة والمنصرفة طبقا لمنظومة كارت الفلاح وفحص بعض شكاوى المزارعين فى مراكز محافظة الدقهلية طلخا وشربين ودكرنس والجمعيات المركزية بالمحافظة.

كما شارك رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى فى ندوة موسعة بحضور المهندس طارق صلاح، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية وبعض قيادات الزراعة والجمعية المركزية بالدقهلية بناء علي تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بالوزارة .

وأكد على تسهيل صرف الأسمدة ومتابعة عمليات الشحن وإجراءات حوكمة حيث تم تشكيل لجان من الإدارة المركزية للتعاون لمتابعة الأعمال فى جميع مراكز المحافظة.