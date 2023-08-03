اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 أغسطس 2023 10:29 ص
أكرم القصاص

الرئيسية أخبار المحافظات

الزراعة تتابع منظومة صرف وحوكمة الأسمدة فى محافظة الدقهلية

الخميس، 03 أغسطس 2023 10:29 ص
الزراعة تتابع منظومة صرف وحوكمة الأسمدة فى محافظة الدقهلية وزارة الزراعة - أسمدة زراعية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
زار المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى محافظة الدقهلية لمتابعة الأسمدة الواردة والمنصرفة طبقا لمنظومة كارت الفلاح وفحص بعض شكاوى المزارعين فى مراكز محافظة الدقهلية طلخا وشربين ودكرنس والجمعيات المركزية بالمحافظة.
 
كما شارك رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى فى ندوة موسعة بحضور المهندس طارق  صلاح، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية وبعض قيادات الزراعة والجمعية المركزية بالدقهلية بناء علي تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بالوزارة .
 
وأكد على تسهيل صرف الأسمدة ومتابعة عمليات الشحن وإجراءات حوكمة حيث تم تشكيل لجان من الإدارة المركزية للتعاون لمتابعة الأعمال فى جميع مراكز المحافظة.

الزراعة

الاسمدة

وزير الزراعة

توزيع الاسمدة



الموضوعات المتعلقة

مميزات كارت الفلاح للدولة والمواطن.. توفير قاعدة بيانات للحيازات الزراعية الأبرز

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 06:00 ص

"الزراعة" تبحث معوقات تشغيل "كارت الفلاح" في بورسعيد

الإثنين، 22 مايو 2023 11:30 ص

وكيل زراعة المنيا: تفعيل منظومة الدفع الإلكترونى بمنظومة كارت الفلاح لصرف السماد

الأحد، 21 مايو 2023 01:00 ص

وزير الزراعة: دعم الأسمدة المقدم للفلاحين أكثر من 75 مليار جنيه خلال 3 سنوات.. تطبيق منظومة رقابة للاستفادة من "كارت الفلاح".. والتوسع في زراعة المحاصيل القادرة على التكيف مع تغيرات المناخ

السبت، 13 مايو 2023 08:18 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة