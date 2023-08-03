الرى: تطهير 33 ألف كيلو متر ترع بمحافظات الجمهورية

كتبت أسماء نصار

كشف تقرير ل وزارة الموارد المائية والري أنه تم تم خلال العام المائى الماضى تطهير حوالى 33 ألف كيلومتر من الترع هي إجمالي أطوال الترع بمختلف المحافظات .

كما تم وضع خطة عاجلة لتطهير كافة أطوال الترع المصابة قبل فترة أقصى الإحتياجات و تم خلالها تطهير حوالى 15 ألف و 200 كيلومتر من الترع ، وجارى الإنتهاء من تطهير حوالى 1600 كيلومتر أخرى من الترع ، ولا تزال أعمال التطهير متواصلة على مدار العام لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة بالترع بدون أي عوائق ، كما تواصل الوزارة التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة للمرور على المساقى الخصوصية وإتخاذ اللازم نحو تطهيرها حال الحاجة لذلك لضمان وصول مياه الرى للأراضى الزراعية .

أوضح التقرير ان الوزارة تشارك بشكل محورى في أعمال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" التي تغطى أنشطتها في المرحلة الأولى 54 مركز فى نطاق 20 محافظة ، وقد تم خلال العام المائى الماضى تأهيل ٥٨٢ كيلومتر من الترع بمراكز المبادرة ، ويجرى حالياً العمل على تأهيل ترع بأطوال 1390 كيلومتر و من المقرر الانتهاء من أطوال كبيرة منها خلال العام المائى القادم .

كما قامت الوزارة خلال العام المائى الماضى بتدبير 26 قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز 32 ألف متر مربع وذلك لإقامة 30 مشروع خدمي عليها لخدمة المواطنين بمراكز المبادرة .

كما تم خلال العام المائى الماضى الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 1580 كيلومتر بمختلف المحافظات ، وجارى العمل على تأهيل ترع بأطوال تصل الى 3217 كيلومتر من المقرر الانتهاء من أطوال كبيرة منها خلال العام المائى القادم .