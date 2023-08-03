الجيزة: غلق وتشميع 9 منشآت مخالفة فى العمرانية

كتبت - مرام محمد

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وفي ذلك الإطار، نفذت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية وشرطة المرافق حملة مكبرة لرصد مخالفات المحال والمقاهى بنطاق شوارع ومناطق (خاتم المرسلين، مدكور، العشرين، سيد أبو الخير، المساحة)، تلبية لشكاوى المواطنين من سكان حي العمرانية لما تسببه لهم من ضرر يتعلق بالإزعاج والتعدى على الطريق العام وإعاقة الحركة المرورية، وكذا عدم الالتزام بمواعيد الغلق المقررة.

تمكنت الحملة من غلق وتشميع 9 منشآت مخالفة عبارة عن: 3 مقاهى و3 مخازن ومخبز سياحى ومحل تجارى وورشة إطارات، حيث تم رفع التعديات والإشغالات الخاصة بكل منها وإيداعها مخازن الحى وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد جلال الطنطاوى رئيس حى العمرانية.