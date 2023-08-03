التنمية المحلية: مبادرة "سند الخير" للسلع الغذائية تحقق مبيعات 339 مليون جنيه

كتب على عبد الرحمن

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية استمرار فعاليات مبادرة "سند الخير " والتى أطلقتها الوزارة فى 31 مارس 2022 وحتى الآن لتصل إلى أسبوعها الـ67، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك فى الأحياء الشعبية والقرى مشيراً إلى أن حجم مبيعاتها بلغت منذ انطلاقها وحتى الآن 339 مليون جنيه، شهدت خلالها المبادرة إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء السلع خاصة اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة بإجمالى مبيعات قدرت بــ 191,7مليون جنيه.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة تواصل الدفع بسيارات مبادرة «سند الخير» محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 20% لـ25%، وذلك بالمناطق الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات لتوفير مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية فى سياراتها المتنقلة والتى تنتشر بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجاً موضحاً أن المبادرة شملت 16 محافظة فى أسبوعها الـ 67 وهى محافظات (القاهرة- الجيزة- بنى سويف- أسيوط - قنا –القليوبية- جنوب سيناء- الغربية-أسوان-الدقهلية-الاسماعيلية-المنيا-الأقصر- كفر الشيخ- المنوفية -البحيرة).

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المبادرة تمكنت فى اسبوعها الـ67 من تحقيق مبيعات بلغت 3,5 ملايين جنيه، طافت سياراتها خلالها فى 16 محافظة بعدد 100 سيارة تحمل كافة أنواع السلع الغذائية، مشيراً إلى انه تم انطلاق 30 سيارة بمناطق وأحياء محافظات القاهرة والمنوفية وبنى سويف بواقع 10 سيارات فى كل محافظة من المحافظات المشار إليها، و8 سيارات لكل من محافظات الجيزة والاسماعيلية والدقهلية والقليوبية، و5 سيارات فى كلا من محافظتى أسيوط والبحيرة، و4 سيارات فى كلا من محافظتى قنا والمنيا، و3 سيارات فى محافظة جنوب سيناء وعدد 2سيارة لمحافظة اسوان، وسيارة واحدة لمحافظة الأقصر لافتاً إلى أن المبادرة تساهم أيضاً فى توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى نجاح "سند الخير" فى تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة فى ظل زيادة الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية هو العامل الأساسى فى استمرار المبادرة وزيادة معدلات البيع نظراً لإقبال المواطنين عليها، مما ساهم فى تحقيق الهدف المنشود منها، وهو تخفيف العبء عن كاهل المواطن، وتطبيق استراتيجية مصر 2030 فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ووجه وزير التنمية المحلية المشرفين على توزيع سيارات مبادرة " سند الخير"، بتركيز تواجدها فى قرى "حياة كريمة" والمناطق الأكثر احتياجا والأحياء الشعبية، خاصة مع نجاح المبادرة فى تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة فى مواسم رمضان والأعياد ومع بدء العام الدراسى، وقال أن " سند الخير " تعمل بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدنى والشركات الخاصة العاملة فى التجارة والجملة ونصف الجملة، لتتكامل مع جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه طالب المسئولين على المبادرة بأن تركز على تعويض أى نقص للسلع الاساسية على مستوى المراكز والمدن فى كل محافظة وذلك لسرعة توفيرها وضخ كميات اضافية منها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية، لافتاً إلى أن جميع أجهزة الدولة المصرية تعمل على كافة الأصعدة لتوفير السلع الاساسية، وطرح مبادرات مجتمعية، وتنفيذ الحماية الاجتماعية لمساندة المواطنين فى المحافظات، حتى أصغر وحدة محلية.