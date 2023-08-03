اليوم السابع
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الخميس، 03 أغسطس 2023 05:03 ص
أكرم القصاص

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البنك الدولى يعلق تمويل عملياته فى النيجر

الخميس، 03 أغسطس 2023 05:00 ص
البنك الدولى يعلق تمويل عملياته فى النيجر البنك الدولى - أرشيفية
وكالات

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أعلن البنك الدولي تعليق تخصيص الأموال لتمويل جميع عملياته فى النيجر، باستثناء البرامج في القطاع الخاص، وذلك على خلفية الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.

وقال البنك في بيان: "نحن قلقون بشأن محاولات الإطاحة بحكومة النيجر المنتخبة ديمقراطيا. وردا على ذلك، أوقف البنك الدولي تخصيص الأموال لجميع العمليات حتى إشعار آخر، باستثناء شراكات القطاع الخاص التي ستستمر بحذر".

وتجدر الإشارة إلى أن عقوبات دولية فرضت على نيامي، بعدما أطاح انقلابيون بالرئيس محمد بازوم. وأعلن العسكريون في النيجر عن الإطاحة بالرئيس بازوم وإغلاق الحدود وفرض حظر تجول، بعد أن حاصر أفراد الحرس الرئاسي قصر رئيس البلاد في العاصمة نيامي. 


البنك الدولى

النيجر

محمد بازوم

انقلاب عسكرى

افريقيا

غرب افريقيا



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