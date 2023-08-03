الأقصر تطبق خطط تخفيف أحمال الكهرباء بنسبة 75% فى الشوارع والميادين العامة

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظ الأقصر العمل على قدم وساق فى خطط تخفيف الأحمال فى الكهرباء، وتخفيض الإنارة بنسبة 75% فى الشوارع والميادين العامة، حيث أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على استمرار تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية.

وكلف محافظ الأقصر، كافة رؤساء المدن والأحياء، بضرورة الالتزام بغلق الإنارة الداخلية والخارجية للمبانى عقب انتهاء مواعيد العمل، واستمرار تنفيذ تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية بنسبة 75%، بالتنسيق مع جهات الاختصاص على أن يراعى عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين وقطع الإنارة بلوحات الإعلانات المضيئة، وإلزام المحال التجارية وقاعات الأفراح بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهاتها، مع ترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة الحكومية والأهلية وملحقاتها.

كما وجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بتطبيق التوجيهات بكل دقة والمرور الميداني على أعمدة الإنارة بالشوارع للتأكد من عدم إنارتها في الفترة الصباحية ومتابعة التزام مُنشآت مديرية الشباب والرياضة للتأكد من الغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات عقِب انتهاء الفعاليات والتدريبات نهاراً، والمتابعة اليومية لمنظومة المولدات في كافة المستشفيات بالمحافظة والتأكد من عدم تأثرها بقطع الكهرباء، وتكليف شركة الكهرباء بإعلان جدول توقيتات قطع الكهرباء في المدن والقرى للمواطنين، مناشدًا الجميع بزيادة الوعى المجتمعى بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء مؤكدا أن مؤسسات الدولة والمواطنين عليهم التكاتف من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء خلال الفترة الراهنة للعبور من هذه الأزمة الاستثنائية.