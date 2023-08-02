وزارة العمل: بدء برنامج تدريبى جديد على التسويق الإلكتروني لشباب الأقصر

كتبت آية دعبس

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة الأقصر بشأن بدء البرنامج التدريبى على التسويق الإلكتروني للشباب من الجنسين الذين اجتازوا المقابلات الشخصية للالتحاق بالبرنامج المُقدم بالتعاون بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمى WFP، وذلك بمركز التدريب المهنى بالطود، ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن التي يتطلبها سوق العمل ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المُستحدثة ووظائف المستقبل و إصقال مهاراتهم للحصول على فرص عمل لائقة ومناسبة أو بدء مشروع صغير أو متوسط لتحسين مستويات معيشتهم والحد من معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور هشام عبدالله مدير مديرية العمل بالأقصر فى تقريره للوزارة، أن مركز التدريب المهنى بالطود التابع للمديرية استقبل 20 شاب وفتاة من الذين اجتازوا المقابلات الشخصية، للبدء فى التدريب على التسويق الاليكترونى فى إطار التعاون المشترك مع برنامج الأغذية العالمي ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وفى ضوء سياسة الوزارة للتدريب من أجل التشغيل المقدم للشباب من الجنسين بالمجان.

وأضاف مدير المديرية، أن الدورة التدريبية تتضمن برامج مكثفة على مدار 22 يوم تدريبى ، بهدف تعزيز قدرات الشباب ودعمهم في سوق العمل من خلال توفير البرامج التدريبية الحديثة التي تتيح لهم فرصًا أكبر للتطور المهني والاقتصادي خاصة في إطار التغيرات والتطورات الجديدة والأزمات العالمية، وكذلك تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة للتحول الرقمي في الجمهورية الجديدة.