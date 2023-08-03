اليوم السابع
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الأقباط الأرثوذكس يبدأون صوم العذراء مريم 7 أغسطس

الخميس، 03 أغسطس 2023 02:00 ص
الأقباط الأرثوذكس يبدأون صوم العذراء مريم 7 أغسطس كنيسة - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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يبدأ الأقباط الأرثوذكس صوم العذراء مريم يوم 7 أغسطس المقبل، بالإضافة إلى الأقباط الكاثوليك فى صعيد مصر، وذلك لمدة 15 يوماً تنتهى 22 أغسطس الجارى. 

وتعد الكنيسة الأرثوذكسية لصوم العذراء مريم برنامج روحى، وعظات كل يوم، وقداسات يومية أيضًا فى بعض الكنائس، حتى الكنائس التى لا تحمل اسم العذراء، ويقام عيد كبير للسيدة العذراء فى كنيستها الأثرية بمسطرد.

ويعتبر صوم الأقباط الأرثوذكس بعيدًا عن اللحوم وعن البيض والسمك مسموح إلا للمواطنين الذين قرروا النذر حيث يكون لهم طلبات معينة من السيد المسيح فيقررون عدم تناول السمك فى صوم السيدة مريم العذراء.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الاقباط الارثوكس

صوم العذراء مريم



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