الأسوشيتد برس: اعتقال جنديين بالبحرية الأمريكية بتهم تتعلق بالأمن القومى والصين

كتب محمد جمال

نقلت وكالة أسوشيتد برس الخميس عن مسئولين أمريكيين قولهم إن اثنين من جنود البحرية الأمريكية اعتقلا بتهم تتعلق بالأمن القومي ووجود صلات مع الصين، بحسب رويترز.



وأضاف التقرير أن بحاراً عمره 22 عاماً على قوة سفينة في سان دييجو اعتُقل الأربعاء في تهم تتعلق بالتجسس تشمل التواطؤ لإرسال معلومات خاصة بالدفاع الوطني للمسؤولين الصينيين.