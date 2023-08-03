الأرصاد الليبية: درجات الحرارة بمعدلاتها على أغلب المناطق والعظمى تسجل 35 درجة

وكالات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى ليبيا ببقاء درجات الحرارة في معدلاتها على أغلب المناطق مع رطوبة عالية على الساحل.

وأفاد المركز أن مناطق راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة تكون السماء صافية وتتكاثر السحب تدريجياً من مساء يوم الجمعة ،والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة العظمى تتراوح مابين (32–35)مْ على المناطق الساحلية، وما بين (36-40)مْ على الدواخل، وتسجل زيادة يوم الجمعة.

أما مناطق الخليج سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة ، ودرجات الحرارة العظمى تتراوح مابين (31-35)مْ.

وتكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة ،والرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة العظمى تتراوح مابين (38-42)مْ، وتسجل في غدامس (44)م.

أما مناطق الواحات - السرير- تازربو- الكفرة تكون السماء صافية ، والرياح شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة العظمى تتراوح مابين (40-42)مْ.