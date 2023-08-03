اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 أغسطس 2023 01:09 م
أكرم القصاص

الرئيسية تقارير مصرية

اعمل حسابك.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق بالجيزة 1 ظهرا ولمدة ساعة

الخميس، 03 أغسطس 2023 12:53 م
اعمل حسابك.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق بالجيزة 1 ظهرا ولمدة ساعة جدول المجموعة الثانية للمناطق المتأثرة بفصل الكهرباء في محافظة الجيزة
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شمل جدول المجموعة الثانية للمناطق المتأثرة بفصل الكهرباء في محافظة الجيزة خلال الفترة من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 2 ظهرا، الذى أعلنه مجلس الوزراء لتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة ونقص الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة، العديد من المناطق في (فيصل، وبولاق الدكرور، وسقيل، وبشتيل، والوراق، والمهندسين، والعمرانية، وغيرها)، نوضحها في الجداول التالية:

56df7f34-2fa8-4efb-b62e-8ad794771828
88033790-8f1c-4aa3-81a4-d4a8b26a2f3f
a1879176-4527-4436-b903-a13ecc518166
aa9ebf3e-980b-46ae-ba49-e93ca5a0dd04

وفي إطار خطة محافظة الجيزة لترشيد الاستهلاك، بدأت مراكز وأحياء المحافظة تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إطفاء اللوحات الإعلانية على كافة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية، وكذا لوحات المحلات التجارية المبهرة، ومتابعة التزام المحال العامة بمواعيد الغلق الرسمية المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسئولي مختلف الجهات المعنية، بتكثيف الجولات المرورية، لمتابعة تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني الحكومية والمنشآت العامة طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بغلق الإنارة الداخلية والخارجية للمبانى عقب انتهاء مواعيد العمل، وذلك ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.


الكهرباء

ترشيد الكهرباء

الجيزة

مواعيد فصل الكهرباء



الموضوعات المتعلقة

انقطاع جزئى للكهرباء فى عدة مناطق بالكويت لارتفاع مؤشر الأحمال

الخميس، 03 أغسطس 2023 10:47 ص

أماكن انقطاع الكهرباء بالجيزة الساعة 5 مساء.. تشمل مناطق فى الهرم

الخميس، 03 أغسطس 2023 08:00 ص

الكهرباء: شكاوى طول مدة الانقطاعات أصبحت غير موجودة بعد تطبيق جدول القطع

الخميس، 03 أغسطس 2023 07:00 ص

بالأماكن.. تعرف على مواعيد انقطاع الكهرباء فى منطقة كرداسة بالجيزة

الخميس، 03 أغسطس 2023 06:00 ص

خريطة انقطاع الكهرباء فى الصف وأطفيح بالجيزة بالأماكن والمواعيد

الخميس، 03 أغسطس 2023 02:30 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة