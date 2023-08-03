اليوم السابع
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استمرار حبس المتهم بقتل شقيقه وزوجته في بولاق الدكرور 15 يوما

الخميس، 03 أغسطس 2023 11:54 ص
استمرار حبس المتهم بقتل شقيقه وزوجته في بولاق الدكرور 15 يوما متهم - ارشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهم بقتل شقيقه وزوجته في بولاق الدكرور 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
 
فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهم بقتل شقيقه وزوجته في بولاق الدكرور 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.
 
وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح الجثتين، وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثتين للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.
 
وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل شقيقه وزوجته في بولاق الدكرور، نتيجة خلافات أسرية، حيث اعتدى عليهما بسلاح أبيض، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
كانت تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شخصين في بولاق الدكرور، حيث انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتبين من خلال التحريات أن عامل قتل شقيقه وزوجة شقيقه، نتيجة خلافات اسرية، حيث تشاجر معهما واعتدى عليهما بسلاح أبيض.
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق والتي أمرت بما سبق.
 
 

أمن الجيزة

جرائم القتل

خلافات أسرية

الطب الشرعى



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