اليوم السابع
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الخميس، 03 أغسطس 2023 11:30 م
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إيطاليا: ندعم كل مبادرة دبلوماسية لأجل أوكرانيا بدءاً باتفاقية القمح

الخميس، 03 أغسطس 2023 11:05 م
إيطاليا: ندعم كل مبادرة دبلوماسية لأجل أوكرانيا بدءاً باتفاقية القمح أنطونيو تايانى
أ ش أ

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 أكد وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى أنطونيو تايانى، دعم كل مبادرة دبلوماسية لصالح أوكرانيا، بدءاً من الاتفاقية الخاصة بمرور القمح عبر البحر الأسود.

 

وذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن وزير الخارجية تايانى أكد فى تصريحات اليوم /الخميس/، أن "الاستجابة لطلب البابا فرنسيس بشأن السعى إلى إيجاد طرق شجاعة للسلام، يُعدّ أمراً معقداً، لكن ينبغى علينا عمل كل ما بوسعنا". 


وأضاف نائب رئيس الوزراء: "نحن ندافع عن جميع المبادرات الدبلوماسية، بدءًا من ضمان ممر الحبوب"، مؤكدًا أن "السلام فى حالة أوكرانيا، يجب أن يكون عادلاً ويضمن الحرية لهذا البلد".


إيطاليا

أوكرانيا

روسيا

موسكو



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