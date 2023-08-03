إيطاليا تواجه عقبات فى محاولة السيطرة على أسعار المنتجات الأساسية

فاطمة شوقى

تواجه إيطاليا عقبات في محاولة السيطرة على أسعار السلع الاستهلاكية، ووفقا للخبراء فإنه من المرجح أن تقلص إيطاليا خططها لمكافحة التضخم، حيث يرفض المزارعون الموافقة على صفقة مع سلاسل متاجر كبيرة للسيطرة على أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية.

وأشارت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية إلى أن التضخم السنوي تباطأ إلى 6.4٪ في يوليو ، من 6.7٪ في يونيو ، وفقًا لبيانات أسعار المستهلك المنسقة للاتحاد الأوروبي، لكن أسعار المواد الغذائية والأدوات المنزلية والعناية الشخصية ارتفعت بنسبة 10.4٪، أقل قليلاً من الشهر السابق ، ولكن لا تزال أكثر من 50٪.

ولمساعدة ذوي الدخل المنخفض ، حاولت الحكومة التفاوض على اتفاقية بين المنتجين وتجار التجزئة للحد من أسعار المواد الغذائية والمنتجات الأساسية الأخرى من أكتوبر إلى ديسمبر.

وستحمل الشركات المشاركة ملصقات باللون الأخضر والأبيض والأحمر للعلم الإيطالي ونقش "ربع مكافحة التضخم" ، في إشارة إلى الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، حيث كان من المفترض أن يوجه الاتفاق "ضربة قاصمة" للتضخم ، بحسب ما أعلنه وزير الصناعة ، أدولفو أورسو، لكن في الوقت الحالي لا توجد شروط للمضي قدمًا في التوقيع.

وأضافوا أنه بدون دعم الصناعة ، ليس لدى سلاسل المتاجر الكبرى أي نية لتأييد الخطة، وتناقش الحكومة الآن بيانًا مشتركًا مع محلات السوبر ماركت والجمعيات التجارية يتوقع فيه الإعلان عن اتفاقية قبل 10 سبتمبر لإبقاء الأسعار منخفضة في الربع الرابع من العام.

وأشارت الصحيفة إلى أن اتحادات الصناعة لم تكن راغبة حتى الآن في توقيع أي اتفاق، ولم ترد وزارة الصناعة على طلب للتعليق، ويشكل التضخم المرتفع باستمرار صداعًا كبيرًا للحكومة الإيطالية.