إنهاء قوائم الانتظار بقسم القسطرة القلبية بمستشفى قنا العام

وأوضح محافظ قنا، أن الفريق الطبي من المقرر أن يقوم بإجراء عمليات القسطرة القلبية لـ58 حالة علي قوائم الانتظار بمستشفى قنا العام، فضلا عن توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بقنا وجامعة قناة السويس لنقل الخبرات الأكاديمية العلمية والعملية في عدد من التخصصات الطبية الهامة للتعرف على أحدث التقنيات وآخر ما توصل إليه العلم في المجال الطبى ما يساهم بشكل فعال في توفير الخدمة الطبية اللائقة للمرضى.

وحرص الداودى، على تفقد عدد من المرضي بعد إجراء عمليات القسطرة القلبية للاطمئنان علي وضعهم الصحى، موجها بتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لهم حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.

ويذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وافق علي توفير استشاريين قلب من جامعة قناة السويس للقيام بعمليات القسطرة القلبية للقضاء علي قوائم الانتظار بمستشفى قنا العام، وذلك استجابة منه لطلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خلال زيارته الأخيرة لمحافظة قنا.