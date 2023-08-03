إنشاء موقف سيارات حضارى على مساحة 10 آلاف متر بمدينة السلوم

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مقترحات تطوير عدد من المرافق بمدينة السلوم، من بينها إنشاء موقف سيارات حضاري على مساحة 10 ألآف متر مسطح، لمزيد من تحسين الخدمات للمواطنين، والظهور بالشكل اللائق لمدخل بوابة مصر الغربية ويواكب جهود الدولة في إقامة عدد من المشروعات القومية، من بينها تطوير ميناء منفذ السلوم البرى.

شارك في الاجتماع، اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد، والعميد عبدالغنى السماحى رئيس مدينة السلوم، والمهندس ابراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان بمطروح، وعدد من مديري المديريات والإدارات بالمحافظة.

واستعرض وكيل وزارة الإسكان، مقترح إقامة موقف سيارات حضارى بمنطقة الكيلو 4 بمدخل مدينة السلوم على مساحة 10 آلاف مسطح، يسع 70 سيارة ميكروباص، للعمل على خطي مطروح والإسكندرية و24 أتوبيسًا، بالإضافة إلى سيارات الركاب داخل المدينة وإلى منفذ السلوم البرى، ويتضمن المخطط أن يلحق بموقف السيارات 8 محلات وكافتيريا و2 مبنى دورات مياه، مع تنظيم وتيسير حركة المرور للدخول والخروج من الموقف بسهولة ويسر.

كما تم عرض ومناقشة مقترح إقامة سوق حضارى جديد بمدينة السلوم، للقضاء على الاسواق العشوائية، والحفاظ على الشكل الحضارى بالمدينة وذلك على مساحة 3125 مترًا مسطحا، ويضم 44 محلا تجاريا و19 باكية، وكافتيريا ودورات مياه ومبنى إداري.



1-محافظ مطروح يناقش اقامة موقف وسوق بالسلوم



2-مخطط انشاء موقف سيارات حضاري بالسلوم



3-مخطط انشاء سوق حصاري بالسلوم