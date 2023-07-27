محافظ مطروح: 10 آلاف جنيه وفتح حساب لتعويض متضررى حريق المول التجارى

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، صرف مبلغ 10 آلاف جنيه ، لكل صاحب بضاعة متضرر داخل المول المول التجاري الذي تعرض لحريق هائل، أمس الأربعاء، وأسفر عنه خسائر مادية بالمحال والبضائع، وإصابة 33 شخص خرجوا جميعاً من المستشفى عقب تحسنهم، ما عدا مصاب واحد يخضع للعلاج والمتابعة بعد إجراء جراحة له، وذلك لحين الانتهاء من حصر كافة الخسائر والتلفيات، والتنسيق مع الجهات المعنية كوزارة التضامن الإجتماعي، لسرعة إتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لصرف التعويضات المقررة من الوزارة طبقا لحجم الخسائر.

وأكد "شعيب، أن المحافظة لن تدخر جهداً وستبذل قصارى جهدها، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة للتخفيف عن المتضررين، من أثر تداعيات الحريق، إلى جانب دعوة المحافظة، لرجال الاعمال والمجتمع المدنى والافراد، للمساهمة والتكاتف مع المتضررين للتبرع على الكود المؤسسى لديوان عام محافظة مطروح رقم 21000101 للمساهمة فى التخفيف عنهم.

وأشار محافظ مطروح، إلى حرص المحافظة، على تقديم كافة أوجه الدعم ووقوف المحافظة مع أبنائها المتضررين، من تداعيات حادث الحريق الذى نشب، بأحد المولات التجارية الشهيرة بشارع اسكندرية في مدينة مرسى مطروح، والتكاتف معهم يدًا بيدٍ مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف الأضرار الاقتصادية للحادث.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد تابع أمس حادث حريق أحد المولات التجارية وتوجه لمستشفى مطروح العام، للإطمئنان على حالة المصابين ومتابعة جهود الاسراع فى علاجهم واسعافهم مع طمأنتهم..

وكان قد اندلع حريق، بأحد المولات التجارية، بمدينة مرسي مطروح، وعلى الفور توجهت 6 سيارات الإسعاف و 7 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدينة و9 سيارات مياه من سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح ومجلس المدينة للمشاركة و الاسراع في جهود الإطفاء.

وتم نقل المصابين ومعظم اختناق بسبب الدخان، إلى مستشفى مطروح العام، لتلقيهم للاسعافات والعلاج، وتم تحويل حالة للعناية الحرجة و3 حالات بالعناية و18 حالة أخرى من بينهم 3 من رجال الحماية المدنية، وجارِ متابعة حالتهم، وخروج خروج 8 حالات تحسن، كما تجرى أعمال التبريد بموقع الحريق وحصر أعداد المحال و الخسائر فى 13 باكية، 6 محلات..