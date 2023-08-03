إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين نقل بطريق "رأس غارب الزعفرانة"

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب 3 أشخاص، صباح اليوم الخميس، فى تصادم سيارتين نص وربع نقل، بطريق رأس غارب الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر.

كان ورد اخطار لغرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر يفيد يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ربع ونصف نقل، وتحديداً بالكيلو 50 طريق رأس غارب الزعفرانة.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كلا، نبيل سيد ابراهيم شكرى 60 سنة "جرح قطعى بالجبهه وكدمة بالرأس"، محمد نبيل سيد ابراهيم 15 سنة "كدمات متفرقة بالجسم"، اسلام خالد عبد السلام 27 سنة "كسر وخلع بمفصل الفخذ الأيمن".

تم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزى، لعمل الاشعة والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين.





