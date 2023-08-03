وذكرت الشركة -في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية-:"في يوليو 2023، بلغت واردات الغاز الطبيعي لأوكرانيا 589 مليون متر مكعب، تم تخزين أكثر من 99% منها في المستودعات الجمركية وتفعيل وضع الاستخدام قصير الأجل، كما تم استيراد الأحجام الرئيسية للتخزين في أوكرانيا من قبل التجار غير المقيمين".

وعلى وجه الخصوص، تم استيراد 223.8 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من المجر (ما مثل 38% من إجمالي الواردات) و119.6 مليون متر مكعب من سلوفاكيا (20%) و102.8 مليون متر مكعب من بولندا (18%).. في حين قدمت مولدوفا 142.9 مليون متر مكعب من الغاز في يوليو (24%).

وأوضحت الشركة أنه اعتبارًا من 25 يوليو الماضي، كان هناك 11.7 مليار متر مكعب من الغاز في منشآت تخزين الغاز الأوكرانية.