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200 حاسب آلى.. 7 معامل تنسيق تستقبل طلاب الثانوية بجامعة الإسكندرية

الخميس، 03 أغسطس 2023 02:28 م
200 حاسب آلى.. 7 معامل تنسيق تستقبل طلاب الثانوية بجامعة الإسكندرية معمل كمبيوتر
الإسكندرية أسماء على بدر

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 تبدأ مكاتب التنسيق ومعامل الكمبيوتر بجامعة الإسكندرية، يوم السبت القادم فى استقبال طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم مجانًا.

 

 وأعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عن تخصيص 7 معامل تضم 200 جهاز كمبيوتر مجانًا للطلاب لتسجيل رغباتهم.

 

وأوضح رئيس الجامعة أن المعامل تتوزع فى كليات "الآداب، التربية، السياحة والفنادق، علوم الشاطبى، علوم محرم بك، الهندسة، التربية الرياضية بنين، والمدينة الجامعية طالبات بسموحة".

 

ومن جانبه، أشار الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن هذه المعامل متاحة طوال فترة التنسيق اعتبارًا من التاسعة صباحا وحتى الثالثة ظهرًا، ويتواجد بها مجموعة من الإداريين المؤهلين للتعامل مع الحاسب الآلى، ومواقع التنسيق الإلكترونى لتقديم الدعم الفنى للمترددين من الطلاب، موضحًا أنه تم تزويد أجهزة كمبيوتر بإنترنت عالى السرعة، للتسهيل على الطلاب وضمان عدم الازدحام.


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