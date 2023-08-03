أعراض تلف الكلى.. 10 علامات لا تتجاهلها منها الانتفاخ حول العينين

كتبت إيناس البنا

أكثر من 40 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من أمراض الكلى، والغالبية غير مدركين لها، حيث إن معظم حالات أمراض الكلى لا يتم اكتشافها بسبب عدم وجود علامات وأعراض واضحة وبارزة.وفقًا للخبراء حسب موقع " healthsite"، تظهر أمراض الكلى جسديًا بعدة طرق، ولكن في معظم الأحيان ، يتم تشخيص هذه الأعراض بشكل خاطئ على أنها ناجمة عن أمراض أخرى. بالإضافة إلى ذلك ، عادةً لا تظهر أي أعراض على مرضى الكلى حتى وقت متأخر جدًا من تطور المرض.

نظرًا لأن أمراض الكلى تتطلب اهتمامًا فوريًا وتدخلًا طبيًا ، نتعرف فى هذا التقرير على 10 أعراض يمكن أن تظهر عندما لا تعمل الكليتان بشكل صحيح.

10 علامات أنك قد تكون مصابًا بمرض الكلى



لا تتجاهل أبدًا هذه العلامات والأعراض التي يمكن أن تظهر عندما تكون كليتيك في خطر:

التعب



يمكن أن يؤدي الفشل الكلوي الحاد إلى تراكم السموم والملوثات الأخرى في الدم، قد يعاني المريض المصاب باضطراب في الكلى من الإرهاق والشعور بالضعف وصعوبة التركيز نتيجة لذلك. فقر الدم ، الذي يمكن أن يؤدي إلى التعب والضعف ، هو أحد الآثار الجانبية الأخرى لأمراض الكلى.

مشكلة في النوم



عندما لا تقوم الكلى بترشيح الدم بكفاءة، فإن السموم لا تخرج من الجسم عن طريق البول. قد يكون من الصعب النوم نتيجة لذلك، بالإضافة إلى ذلك ، هناك صلة بين السمنة وأمراض الكلى المزمنة، وأولئك الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة لديهم معدل انتشار أعلى لتوقف التنفس أثناء النوم من الأشخاص غير المصابين بهذه الحالة.

بشرة جافة ومصابة بالحكة



عندما تكون الكلى غير قادرة على الحفاظ على التوازن الصحيح للمعادن والمغذيات في دمك، فإن مرض الكلى الحاد عادة ما يكون مصحوبًا بأمراض العظام ، والتي يمكن أن تظهر على شكل جلد جاف وحكة.

كثرة التبول

من أكثر العلامات شيوعًا لأي نوع من أمراض الكلى حدوث تغيير في دورة التبول، عندما تلاحظ زيادة الحاجة إلى التبول (خاصة في الليل)، يجب عليك فحص نفسك بحثًا عن أمراض الكلى.

دم في البول

عادةً ما يتم الاحتفاظ بخلايا الدم في الجسم عندما تقوم الكلى السليمة بترشيح الفضلات من الدم لتكوين البول. ومع ذلك ، عندما تتلف مرشحات الكلى ، قد تبدأ خلايا الدم في "التسرب" إلى البول.

بول رغوي

يعد البول الرغوي من أكثر علامات تلف الكلى أو أمراض الكلى شيوعًا.

انتفاخ حول العينين

هل تعاني من متلازمة انتفاخ العين؟ يحدث هذا بشكل أساسي لأن كليتيك تطلقان الكثير من البروتين في البول بدلاً من تخزينه.

تورم الكاحل والقدمين



نتيجة لاحتباس الملح الناتج عن ضعف وظائف الكلى ، قد تتورم قدميك وكاحليك، يمكن أن يكون التورم في الأطراف السفلية أيضًا علامة على أمراض الكبد أو أمراض القلب أو مشاكل مزمنة في أوردة الساق.

فقدان الشهية



يعد ضعف الشهية أحد العلامات التحذيرية لأمراض الكلى، أحد أسباب ذلك عادة هو تراكم السموم الناتجة عن ضعف وظائف الكلى.

تشنجات العضلات



يمكن أن تؤدي مشاكل وظائف الكلى إلى حدوث عد توازن فى المعادن يمكن أن يحدث هذا بسبب الوجود المفرط لمستويات الفوسفور التي قد تخرج عن السيطرة عندما لا تعمل الكلى بشكل جيد وهو ما يؤدي إلى تقلصات العضلات.