أعراض مبكرة لمرض الكلى.. منها تورم حول العين

كتبت فاطمة خليل

الكلى مسئولة بشكل أساسي عن ترشيح الدم من النفايات والسموم مثل اليوريا والكرياتينين والأحماض وما إلى ذلك (وكلها منتجات التمثيل الغذائي في الجسم) وتنتج البول، ويعيش الملايين من الناس مع أنواع مختلفة من أمراض الكلى ومعظمهم لا يملك حتى أدنى فكرة عنها هذا هو السبب في أن أمراض الكلى تُعرف غالبًا باسم "القاتل الصامت" لأن معظم الناس لا يشعرون بأي فرق حتى يتطور المرض.



أعراض مبكرة لمرض الكلى وبحسب موقع، narayanahealthهناك عدد من العلامات التحذيرية لاضطراب الكلى ومع ذلك، يتم في معظم الأحيان تجاهلها أو الخلط بينها وبين الأمراض البديلة (بسبب طبيعتها غير المحددة). واحدة من العلامات المبكرة هي ظهور تورم على الكاحلين أو القدمين أو الساقين: سيبدأ الشخص في ملاحظة الوذمة في هذه المواقع التي تتأرجح عند الضغط وتسمى بالوذمة الحادة. عندما تبدأ وظائف الكلى في الانخفاض ، يحدث احتباس الصوديوم الذي يسبب تورمًا في الساق والكاحلين. باختصار، يجب على أي شخص يلاحظ ظهور وذمة جديدة أن يحصل على تقييم فوري لوظائفه الكلوية بعد زيارة طبيب أمراض الكلى. الوذمة حول العين: تدل على التورم أو الانتفاخ حول العينين الناجم عن تراكم السوائل في الخلايا أو الأنسجة. إنها واحدة من أولى علامات اضطراب الكلى. يظهر بشكل خاص في الأفراد حيث يوجد تسرب لكمية كبيرة من البروتين عبر الكلى. يقلل فقدان البروتين من الجسم من ضغط الأورام داخل الأوعية ويؤدي إلى تراكم السوائل خارج الأوعية الدموية في مواقع مختلفة مثل حول العينين.

الضعف: التعب المبكر هو دائمًا عرض عالمي لمرض الكلى. مع تقدم الخلل الكلوي ، تصبح هذه الأعراض أكثر وضوحا. قد يشعر المرء بالتعب أو الإرهاق أكثر من الأيام العادية ولن يكون قادرًا على أداء المزيد من الأنشطة الشاقة ، مما يتطلب الراحة كثيرًا. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تراكم السموم والشوائب في الدم نتيجة ضعف وظائف الكلى. لكونه عرضًا غير محدد ، غالبًا ما يتم تجاهله من قبل معظم الأشخاص ولا يتم التحقيق فيه بدقة.

قلة الشهية: ثانوي لتراكم السموم مثل اليوريا، الكرياتينين، الأحماض، قمع الشهية للفرد. أيضًا، مع تقدم أمراض الكلى، هناك تغيير في الذوق، وغالبًا ما يوصفه المرضى بالمعدن، إذا شعر المرء بالشبع المبكر على الرغم من عدم وجود أي شيء خلال اليوم، فيجب أن يدق أجراس الإنذار في ذهنه ويجب على المرء تقييم وظائفه الكلوية.

الغثيان والقيء في الصباح الباكر: علامة أخرى من العلامات المبكرة لتدهور وظائف الكلى في وجود غثيان الصباح الباكر، والذي غالبًا ما يوصف بأنه يضرب الشخص عندما يذهب إلى الحمام في الصباح لتنظيف أسنانه بالفرشاة.. كما أنه يساهم في ضعف الشهية للفرد، في نهاية المرحلة الفشل الكلوي، يميل المريض إلى نوبات متعددة من القيء وفقدان كامل للشهية.

فقر الدم: يبدأ مستوى الهيموجلوبين في الانخفاض، وقد يبدو الشخص شاحبًا، دون أي موقع واضح لفقدان الدم من الجسم. إنه أحد المضاعفات الشائعة لأمراض الكلى. يمكن أن يسبب هذا أيضًا الضعف والتعب، وسبب فقر الدم متعدد العوامل والذي يتضمن انخفاض مستويات الإريثروبويتين (يتم تصنيع الإريثروبويتين في الكلى) ، وانخفاض مستويات الحديد، وتراكم السموم مما يسبب كبت نقي العظم على سبيل المثال لا الحصر.

التغيرات في وتيرة البول: يجب على الشخص أن يراقب بحذر شديد إخراج البول. على سبيل المثال ، قد ينخفض إخراج البول أو قد تشعر بالحاجة إلى التبول كثيرًا ، خاصةً في الليل (يُطلق عليه اسم التبول الليلي). يمكن أن تكون علامة تحذير وقد تشير إلى أن وحدات ترشيح الكلى تالفة أو في طور التلف. في بعض الأحيان يمكن أن يكون هذا أيضًا علامة على بعض عدوى المسالك البولية أو تضخم البروستاتا لدى الرجال.