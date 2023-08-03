أطعمة مفيدة للحصول على أسنان صحية خالية من الجراثيم

النظام الغذائى الصحى مهم لصحة الفم الجيدة، حيث إن للتغذية تأثير فورى على الأسنان واللثة، وقد يؤدى ضعف التغذية إلى تسوس الأسنان والتجاويف وأمراض اللثة، وربط الأطباء أيضًا بين أمراض الفم والسكر وأمراض القلب والسكتة الدماغية، وإليك قائمة الأطعمة الصحية لتحسين نظامك الغذائى وصحة فمك، وفقا لما نشره موقع food.ndtv.

الجبن

الجبن يرفع درجة الحموضة فى الفم ويقلل من خطر تسوس الأسنان، ويُعتقد أن المضغ اللازم للجبن يزيد اللعاب في الفم، ويحتوي الجبن أيضًا على الكالسيوم والبروتين، والمواد المغذية التي توفر القوة للأسنان.

الخضراوات الورقية

غنية بالفيتامينات والمعادن وقليلة السعرات الحرارية، كما تعمل الخضراوات الورقية مثل اللفت والسبانخ على تحسين صحة الفم، فهى تحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم، ما يؤدى إلى تكوين طبقة المينا على أسنانك.

التفاح

يحتوى التفاح على نسبة عالية من الماء والألياف، ويؤدى تناول التفاح إلى إفراز اللعاب في فمك، ما يؤدي إلى شطف البكتريا، كما أن التركيبة الليفية للفاكهة تعزز صحة اللث، تناول تفاحة يساوي تنظيف أسنانك بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد.