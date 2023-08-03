أخبار مصر.. طقس غد حار بأغلب الأنحاء شديد الحرارة جنوبًا والعظمى بالقاهرة 35

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الجمعة ، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأترية على حلايب وشلاتين ، وفرص أمطار ضعيفة تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين وأبو سمبل، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.. وفيما يلى موجز لأهم الأنباء.

الرئيس السيسى يشيد بعمق وثبات العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر واليونان



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، بمدينة العلمين الجديدة، كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، أن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس بزيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى مصر، مجدداً التهنئة على الفوز الانتخابي الذي حققه الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية اليونانية وجاءت نتائجها لتؤكد ثقة الناخب اليوناني في قيادة رئيس الوزراء اليوناني.

رئيس وزراء اليونان يشكر مصر لإرسالها طائرات لإخماد حرائق الغابات



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالعلمين الجديدة " كيرياكوس ميتسوتاكيس" رئيس وزراء جمهورية اليونان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، أن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس بزيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى مصر، مجدداً التهنئة على الفوز الانتخابي الذي حققه الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية اليونانية وجاءت نتائجها لتؤكد ثقة الناخب اليوناني في قيادة رئيس الوزراء اليوناني.





قرار جمهورى يسمح لقناة السويس بالاشتراك فى تأسيس "شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار"



نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2903 لسنة 2023، والذى جاء فى مادته الأولى، بأن يرخص للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة باسم "شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار - SC Zone Istithmar "ويكون غرضها التخطيط الاستراتيجي لإدارة استثمارات الهيئة الحالية والمستقبلية والمساهمة فى تأسيس شركات التنمية الرئيسية للعمل كمطور صناعي وشركات إدارة.

وذكرت الجريدة، أن الشركة تستهدف أيضا تشغيل المرافق الأساسية داخل نطاق المنطقة الاقتصادية "بنظام الشراكة مع الاستثمار الخاص بشقيه الدولي والمحلي"، وذلك وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة.

ضياء رشوان: آراء المشاركين بالحوار الوطني "بلا سقف".. وتخص أصحابها

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن ما يتردد داخل لجان النقاش ضمن بنود الجلسات هي أراء تعبر عن صاحبها، وليست على لسان الحوار الوطني كمجلس أمناء، مضيفا أن النقاشات التي يدخل فيها مديرو المنصة هي آراء تعبر عن أنفسهم وليست تمثل مجلس الأمناء الحوار الوطني.

وقال ضياء رشوان، خلال كلمته بجلسة لجنة التعليم والبحث العلمي، المنعقدة الآن، إن البعض روج خلال الأيام الماضية بعض الآراء والأفكار بأنها منسوبة للحوار الوطني، ولكنها هي مجرد أراء تم الحديث حولها ونقاشات خلال جلسات الانعقاد، وكل رأي يعبر عن صاحبه فقط.





وصلت لأعلى مستوى منذ 15 عاما.. بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة إلى 5.25 %



قرر بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة إلى 5.25 بالمئة، لتصل إلى أعلى مستوى لها فى 15 عاما.

وصوتت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك، على زيادة سعر الفائدة المصرفية إلى 5.25%، ارتفاعا من 5%، وهي الزيادة الـ14 على التوالي، مما يزيد من الضغط على حاملي الرهن العقاري.

وتظهر هذه الخطوة، أن البنك يواصل محاربة التضخم، الذي انخفض إلى 7.9% في يونيو الماضي - أربع مرات فوق هدفه البالغ 2 %، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الخميس.

مصدر بالكهرباء: تراجع تخفيف الأحمال أمس لـ1600 ميجا وات بدلا من 2500 ميجا



أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى تمكنت من خلال تنفيذ جدول تخفيف الأحمال الذى تم إعداده بأعلى المعايير الفنية من تقليص القدرات التى يتم تخفيفها من خلال قطع التيار الكهربائي عن المشتركين نتيجة نقص الوقود.

وأوضح المصدر لـ "اليوم السابع"، أن تخفيف الأحمال شهد تراجعا كبيرا خلال اليومين الماضيين نتيجة الفصل المنظم والانفراجة فى إمدادات الوقود، موضحا أنه تم تخفيف الاحمال بقدرة 1600 ميجا وات أمس الأربعاء بدلا من 2500 ميجا وات.

التظلمات تعلن تقليص عقوبة كهربا إلى 6 مباريات ونصف مليون جنيه





أكد المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة أن اللجنة قررت تخفيف عقوبة محمود كهربا لاعب الأهلى إلى الإيقاف ست مباريات فقط، وغرامة نصف مليون جنيه بدلا 12 مباراة.

وقال الشوربجى إنه تقرر أيضا تخفيض الغرامات كذلك على الأهلى ورئيس الزمالك إلى مائة الف جنيه على كل منهما فقط.

كانت لجنة الانضباط قد قررت إيقاف كهربا 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه مع تغريم الأهلى 200 ألف جنيه، ورئيس الزمالك 300 ألف جنيه بسبب شكاوى متبادلة بين الطرفين عقب مباراة القمة بالدور الأول من الدورى.





السكة الحديد تتيح الدفع الإلكترونى بالكروت الذكية فى مكاتب حجز التذاكر





أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة الدفع بالكروت الذكية ( كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر الـDebit Card ) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى ( الـPOS ) لسداد قيمة التذاكر بمكاتب حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية بعدد 54 محطة كمرحلة أولى على أن يتم تشغيلها فى بقية المحطات تباعاً مما يتيح الدفع نقداً أو عن طريق الكروت الذكية.

ويأتى ذلك استكمالاً لعملية التحديث التى تقوم بها الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتنفيذاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل بمواكبة التطور العلمى واستخدام أحدث النظم العالمية فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتيسيراً على جمهور الركاب.





وزارة التعليم تبدأ اليوم استقبال تظلمات الطلاب على نتيجة الثانوية العامة 2023



تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم استقبال تظلمات الطلاب على نتيجة الثانوية العامة 2023، إلكترونيا عبر موقع الوزارة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023، من الخميس 3 أغسطس الحالى ولمدة أسبوعين على أن يتم دفع رسم التظلم لكل مادة بقيمة 200 جنيه، مؤكدة أنه يتم التقديم على موقع التظلمات على موقع الوزارة بعد تسديد الرسوم المقررة، ويتم تحميل نماذج الأسئلة ونماذج الإجابات لكل مادة على موقع الوزارة، ويكون الاطلاع على أوراق الإجابة بلجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم أنه سيتم تحديد موعد الاطلاع بعد التقديم على الموقع، وعلى الطالب طباعة نماذج الأسئلة للمواد المراد الاطلاع عليها من على موقع الوزارة وسيستلم الطالب نماذج الإجابة بمقر اللجنة.





سعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس يسجل 2155 جنيها



تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس ثبات ملحوظ عند نفس مستويات الإغلاق أمس الأربعاء، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 2155 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2150 جنيها.

عيار 18 يسجل 1842 جنيها.

عيار 24 يسجل 2460 جنيها.

الجنيه الذهب 17200 جنيه.

تقرير مجلس الذهب العالمي





كاتب برتغالى يحذر من "أكاذيب الإخوان".. ويؤكد: مصر والسيسى آخر حصن أمام الإرهاب



اعتبر الكاتب البرتغالي أفونسو مورا، سقوط جماعة الإخوان الإرهابية في عام 2013 كان بمثابة انقاذ لمنطقة الشرق الأوسط والدول الأوروبية المطلة علي البحر الأبيض المتوسط، مشيراً في مقال بموقع اوبسيربادور البرتغالى إلى أن قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان قائداً للجيش في ذلك الوقت لهذا الحراك فتح حقبة جديدة في الدولة الأفريقية.

وقال مورا فى مقاله إن قليلون أدركوا أهمية تلك الخطوة، مشيراً إلى أن استمرار جماعة الإخوان في السلطة كان سيؤدى إلى سيطرة النظام القائم حينها في مصر علي محيطه بما في ذلك ليبيا التي كانت علي مشارف الدمار لتصبح بعد ذلك تلك المنطقة مصدر تهديد للأمن الأوروبي مع موجات غير منضبطة من الهجرة غير الشرعية.