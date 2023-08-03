أخبار مصر.. الحكومة تنفى مد التسجيل لطلاب الثانوية العامة فى اختبارات القدرات

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن إصدار قرار بمد التسجيل لطلاب شهادة الثانوية العامة في اختبارات القدرات لفترة جديدة، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمد التسجيل لطلاب شهادة الثانوية العامة في اختبارات القدرات لفترة جديدة، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن الموعد النهائي لطلاب شهادة الثانوية العامة 2022/2023 لتسجيل اختبارات القدرات للكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، هو اليوم 3 أغسطس 2023، دون وجود أي نية لمد التسجيل لفترة جديدة، حيث يتم التسجيل بتلك الاختبارات على موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط التال "tansik.digital.gov.eg"، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور سرعة التسجيل والتقدم لاختبارات القدرات عبر الموقع الإلكتروني، مع عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة.. وفيما يلى موجز لأهم الأنباء.

التظلمات تعلن تقليص عقوبة كهربا إلى 6 مباريات ونصف مليون جنيه

أكد المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة أن اللجنة قررت تخفيف عقوبة محمود كهربا لاعب الأهلى إلى الإيقاف ست مباريات فقط، وغرامة نصف مليون جنيه بدلا 12 مباراة.

وقال الشوربجى إنه تقرر أيضا تخفيض الغرامات كذلك على الأهلى ورئيس الزمالك إلى مائة الف جنيه على كل منهما فقط.

كانت لجنة الانضباط قد قررت إيقاف كهربا 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه مع تغريم الأهلى 200 ألف جنيه، ورئيس الزمالك 300 ألف جنيه بسبب شكاوى متبادلة بين الطرفين عقب مباراة القمة بالدور الأول من الدورى.

السكة الحديد تتيح الدفع الإلكترونى بالكروت الذكية فى مكاتب حجز التذاكر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة الدفع بالكروت الذكية ( كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر الـDebit Card ) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى ( الـPOS ) لسداد قيمة التذاكر بمكاتب حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية بعدد 54 محطة كمرحلة أولى على أن يتم تشغيلها فى بقية المحطات تباعاً مما يتيح الدفع نقداً أو عن طريق الكروت الذكية.

ويأتى ذلك استكمالاً لعملية التحديث التى تقوم بها الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتنفيذاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل بمواكبة التطور العلمى واستخدام أحدث النظم العالمية فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتيسيراً على جمهور الركاب.

وزارة التعليم تبدأ اليوم استقبال تظلمات الطلاب على نتيجة الثانوية العامة 2023

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم استقبال تظلمات الطلاب على نتيجة الثانوية العامة 2023، إلكترونيا عبر موقع الوزارة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023، من الخميس 3 أغسطس الحالى ولمدة أسبوعين على أن يتم دفع رسم التظلم لكل مادة بقيمة 200 جنيه، مؤكدة أنه يتم التقديم على موقع التظلمات على موقع الوزارة بعد تسديد الرسوم المقررة، ويتم تحميل نماذج الأسئلة ونماذج الإجابات لكل مادة على موقع الوزارة، ويكون الاطلاع على أوراق الإجابة بلجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم أنه سيتم تحديد موعد الاطلاع بعد التقديم على الموقع، وعلى الطالب طباعة نماذج الأسئلة للمواد المراد الاطلاع عليها من على موقع الوزارة وسيستلم الطالب نماذج الإجابة بمقر اللجنة.

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس يسجل 2155 جنيها

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس ثبات ملحوظ عند نفس مستويات الإغلاق أمس الأربعاء، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 2155 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2150 جنيها.

عيار 18 يسجل 1842 جنيها.

عيار 24 يسجل 2460 جنيها.

الجنيه الذهب 17200 جنيه.

تقرير مجلس الذهب العالمي

كاتب برتغالى يحذر من "أكاذيب الإخوان".. ويؤكد: مصر والسيسى آخر حصن أمام الإرهاب

اعتبر الكاتب البرتغالي أفونسو مورا، سقوط جماعة الإخوان الإرهابية في عام 2013 كان بمثابة انقاذ لمنطقة الشرق الأوسط والدول الأوروبية المطلة علي البحر الأبيض المتوسط، مشيراً في مقال بموقع اوبسيربادور البرتغالى إلى أن قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان قائداً للجيش في ذلك الوقت لهذا الحراك فتح حقبة جديدة في الدولة الأفريقية.

وقال مورا فى مقاله إن قليلون أدركوا أهمية تلك الخطوة، مشيراً إلى أن استمرار جماعة الإخوان في السلطة كان سيؤدى إلى سيطرة النظام القائم حينها في مصر علي محيطه بما في ذلك ليبيا التي كانت علي مشارف الدمار لتصبح بعد ذلك تلك المنطقة مصدر تهديد للأمن الأوروبي مع موجات غير منضبطة من الهجرة غير الشرعية.