56 كم من ميناء الإسكندرية.. تفاصيل إنشاء ميناء برج العرب الجاف.. إنفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

وقعت وزارة النقل مذكرة تفاهم بشأن دراسة وإنشاء وإدرة وتشغيل ميناء برج العرب الجاف، وذلك ضمن خطة الدولة بإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية بإجمالى 15 ميناء جافا ومنطقة لوجيستية.

وفى النقاط التالية نرصد تفاصيل مشروع ميناء برج العرب الجاف:

المشروع على مساحة 120 فدانًا بمدينة برج العرب.

يقع على الطريق السريع الرابط بين مدينة برج العرب ومنطقة بنجر السكر الزراعية.

يلاصق حرم السكة الحديد لمدينة برج العرب ومجاور للمنطقة الصناعية الخامسة القائمة بالمدينة.

يبعد 56 كم عن ميناء الإسكندرية البحري و48 كم عن ميناء الدخيلة و20 كم عن مطار برج العرب.

تكلفة أعمال البنية التحتية والفوقية 780 مليون جنيه وتنفذ في 12 شهر.

حجم التداول السنوي 120 ألف حاوية مكافئة و2.5 مليون طن بضائع صب جاف وبضائع عامة، بأجمالي 4.2 مليون طن.

يوفر الميناء ساحات تصل الى 85 ألف متر مربع للمنطقة التخزينية الحرة ومنطقة الصناعات اللوجستية.

مقرر ربط الميناء الجاف بشبكة خطوط السكك الحديدية.

المرحلة الأولى تشمل 40% من مساحة الموقع ووتضم محطة استقبال القطارات (مرحلة أولى) وساحة المناولة بالكامل والنصف الأول من ساحة الحاويات وكافة خدمات الحاويات الفارغة وتقسيم الحاويات وساحات الفحص ومبنى الجمارك وجميع الجهات الحكومية العاملة بالميناء.

سيتم استكمال المرحلة الثانية في 24 شهر.

المشروع سيوفر كافة الخدمات المينائية لنطاق مدينة برج العرب الجديدة.