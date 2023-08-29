وقدم بوحبيب، خلال اجتماع الإثنين في نيويورك، شرحًا عن موقف لبنان من المشروع المرتقب حول تجديد ولاية اليونيفيل.

وكان الوزير بوحبيب قد التقى المندوبين الدائمين لكل من غانا والجابون وموزامبيق بصفتهم أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن وذلك بحضور ممثل عن الاتحاد الإفريقي، لبحث مسألة تجديد ولاية اليونيفيل أيضًا.

تلى ذلك اجتماع بين وزير الخارجية اللبناني ووكيل الأمين العام للشؤون الانسانية والإغاثة مارتن جريفيث لمناقشة مسألة النزوح السوري في ضوء المستجدات الأخيرة.