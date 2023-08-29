وزارة العمل تنظم ملتقى توظيف يوفر 10 آلاف فرصة.. مهندسون ومحاسبون ومدرسون

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل ، تنظيم ملتقى توظيف اليوم الثلاثاء، يوفر عشرة آلاف فرصة عمل منهم لذوى همم بكافة التخصصات، فى 73 منشأة صناعية، لشباب محافظة القاهرة، فى أحد فنادق القاهرة، بجوار بوابة 5 لنادى الشمس، بجسر السويس، بمحافظة القاهرة، من الساعة العاشرة صباحا وحتى السابعة مساء، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وتشارك بالملتقى مجموعة من الشركات الخاصة العاملة بمجالات السياحة، والخدمات البيئية، والأمن والدعاية الإعلان، والخدمات المالية والتجارية، وغيرها، والتي تطلب تخصصات للعمل:

1- مهندسين معمار، وصيانة، ومكانيكا، وكهرباء.

2- محاسبين.

3- استشارين.

4- أخصائيين سلامة، وجودة، وتمويل.

5- حصر هندسى.

6- مشتريات.

7- تمريض.

8- خدمة عملاء.

9- كول سنتر.

10- إداريين.

11- مدرسين جميع التخصصات.

12- فنين صيانة، ومشرفين.

13-أمناء مخازن.

14- مديرين.

15- سكرتارية.

16-مدخل بيانات.

17- استقبال.

18- استعلامات.

19-كاشير.

20- مندوبين تحصيل، ومبيعات.

21- سائقين.

22- عمال عاديين، وعضو فريق.

23-جزارين.

24- مضيف، وويتر.

25- هوست، ومساعدين.

26- باريستا.

27- تيلى سيلز.

28- حفارين.

29- شيف وطباخ.

30- بائعين.

قال أحمد عزاز مدير مديرية عمل القاهرة، إن هذا الملتقى يأتى تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواصل مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب، فى إطار خطة الدولة المصرية للحد من البطالة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ومتابعة هذه الفرص لحين استلامها، والتأكد من عقود العمل ومطابقتها للقانون،وتطبيق الحد الأدنى للأجور.