ندوة عن مكافحة الإرهاب وورشة داعمة للحرف اليدوية والتراثية بشباب كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت إدارة شباب فوه، ندوة دينية عن مكافحة الإرهاب بمركز شباب قبريط، بمشاركة أعضاء مراكز الشباب ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابنا" قدمها الشيخ أحمد حجاج، إمام وخطيب بالأوقاف، ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والأوقاف المصرية، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ .

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، إن وزارة الشباب والرياضة تولى اهتماما كبيرا بتقديم الفكر الوطنى المستنير للشباب، من خلال مراكز الشباب، وأن الندوة تناولت خطورة الإرهاب الفكرى ووجوهه المتعددة من العنصرية "التكفير، الطائفية، انتهاك حقوق الإنسان، انتهاك حقوق المرأة"، وضرورة تكاتف مؤسسات الدولة لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتوعية الشباب بخطورته على المجتمع .

أكد المشاركون في ختام الندوة على أهمية نبذ العنف والتطرف، وأهمية تكاتف المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة فى مواجهة الإرهاب والتطرف، والحفاظ على الأمن والأمان لاستكمال مسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة، الندوة الدينية بمراكز شباب فوه،

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الورش الحرفية ضمن مبادرة "حرفتك صنعتك" بمركز شباب شنو، بمشاركة 20 من أعضاء أندية الفتاة والتطوع، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب "الإدارة العامة للتطوع والفتاة والمرأة.

وأشار الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن ورش العمل تقدم للشباب، دعماً للحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية ونشر ثقافة العمل الحر واستثمار طاقات، ومهارات الشباب والفتيات، وتمكين الشباب من إنشاء المشروعات الصغيرة، وتأتي ضمن فاعليات مبادرة صيف شبابنا بمراكز الشباب.