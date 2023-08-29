مصرع عامل والبحث عن آخر فى غرق جزئى لمركب نيلية متهالكة فى الأقصر

شهدت مدينة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، غرق جزئى لأحد المراكب النيلية المتهالكة والتى تجرى فيها أعمال الصيانة والتطوير على كورنيش النيل، مما أسفر عن مصرع عامل غرقًا وجارى البحث عن آخر من أفراد طاقم المركب بالنيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تولى النيابة العامة التحقيق بالواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطارًا من رجال شرطة المسطحات المائية بكورنيش الأقصر، يفيد بوجود غرق جزئى لأحد المراكب النيلية المتهالكة وخارج الخدمة تمامًا، وذلك خلال إجراء عمليات الصيانة والتطوير داخلها إستعدادًا للموسم السياحى الشتوى، وانتقل على الفور القيادات الأمنية ومسئولى المحافظة لموقع المركب وتبين غرق أكثر من نصفها فى نهر النيل جراء خروجها من الخدمة منذ فترة طويلة، ونجح رجال الإنقاذ النهرى فى انتشال جثمان عامل من طاقم المركب ويدعى "حسن المغربي" وتم نقل جثمان لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وجارى البحث عن جثمان الثانى المفقود بالحادث ويدعى "أحمد سيد" 30 سنة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تولى النيابة العامة التحقيق بالواقعة.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مصرع شاب غرقًا فى نهر النيل خلال السباحة جنوبًا، وتم نقل جثمانه عقب استخراجها من المياه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، لحين فحصه من الطب الشرعى وتسليمه لذويه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، إخطارًا من الأهالى يفيد بمصرع شاب يبلغ من العمر 19 سنة غرقًا خلال السباحة فى نهر النيل للهروب من حرارة الطقس، ونجح الأهالى فى انتشال جثمانه ونقله لمشرحة مستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، لحين فحصه من الطب الشرعى وتسليمه لذويه، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.