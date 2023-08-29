مصرع سيدة صدمها قطار بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقت سيدة مصرعها؛ إثر وقوع حادث صدمها قطار فى قرية العصلوجى أمام مستودع أسطوانات البوتاجاز بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث اصطدام قطار بسيدة بناحية قرية العصلوجي أمام مستودع أسطوانات البوتاجاز بمركز الزقازيق.

بالانتقال والفحص تبين مصرع السيدة نوال م ع، 50 سنة، مقيمة بقرية كفر عوض حجازي بمركز الزقازيق، وذلك بعدما صدمها القطار وأودى بحياتها، فيما تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.