محافظ كفر الشيخ يهنئ الحاصل على المركز الأول في كأس مصر للجمباز

كفر الشيخ- محمد سليمان

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، زايد أحمد زايد الزاهد، لاعب الجمباز بنادي كفر الشيخ الرياضي، لحصوله على بطولة كأس مصر للجمباز الفني "رجال" تحت سن 8 سنوات، للعام الثاني على التوالى، مقدما الشكر للاعب ومدربيه، ولأسرته التي حرصت على تشجيعه ودعمه، ليحافظ على المركز الأول للعام الثاني على التوالي.

ويحظى "زايد" ، بدعم كبير من أسرته ومدربه المتميز الكابتن محمد هيكل، المدير الفني للجمباز بنادي كفر الشيخ الرياضي، وذلك لمواصلة الانتصارات وحصد البطولات العالمية في لعبة الجمباز، وتمثيل مصر في المحافل الدولية.

يُذكر أن، الطفل زايد أحمد زايد الزاهد، حصل على المركز الأول للعام الثاني على التوالي، وحصد بطولة الجمهورية في الجمباز تحت سن 8 سنوات.