اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 08:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

للعام الثانى على التوالى

محافظ كفر الشيخ يهنئ الحاصل على المركز الأول في كأس مصر للجمباز

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 08:01 م
محافظ كفر الشيخ يهنئ الحاصل على المركز الأول في كأس مصر للجمباز الطفل زايد
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، زايد أحمد زايد الزاهد، لاعب الجمباز بنادي كفر الشيخ الرياضي، لحصوله على بطولة كأس مصر للجمباز الفني "رجال" تحت سن 8 سنوات، للعام الثاني على التوالى، مقدما الشكر للاعب ومدربيه، ولأسرته التي حرصت على تشجيعه ودعمه، ليحافظ على المركز الأول للعام الثاني على التوالي.
 
 
 
ويحظى "زايد" ، بدعم كبير من أسرته ومدربه المتميز الكابتن محمد هيكل، المدير الفني للجمباز بنادي كفر الشيخ الرياضي، وذلك لمواصلة الانتصارات وحصد البطولات العالمية في لعبة الجمباز، وتمثيل مصر في المحافل الدولية.
 
يُذكر أن، الطفل زايد أحمد زايد الزاهد، حصل على المركز الأول للعام الثاني على التوالي، وحصد بطولة الجمهورية في الجمباز تحت سن 8 سنوات.
 
 
 
 
 
 

كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

بطولة مصر للجمباز

نادي كفر الشيخ

اخبار الرياضة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة